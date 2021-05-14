Чи тримають Зеленського в «теплій ванні», розповіла перша леді

Олена Зеленська. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n154613-chy-trymaut-zelenskogo-v-tepliy-vanni-rozpovila-persha-ledi.html

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Олена Зеленська, перша леді та дружина президента Володимира Зеленського, повідала про оточення очільника держави та заперечила, що його тримають у «теплій ванні».

Вона заявила, що намагається не втручатися в роботу президента, та навіть якщо їй не подобається хтось із політиків із його оточення, вона не буде нічого радити чоловікові, оскільки не проінформована про професійні якості цих осіб. Про це вона розповіла в інтерв’ю для «ТСН».

Перша леді зауважила, що її чоловік має великий обсяг терпіння та готовий відтягувати рішення, роздумувати над ним, навіть якщо воно вже ухвалене. Натомість заяву про те, що оточення Зеленського тримає його в «теплій ванні» Зеленська спростувала.

Іноді бояться щось договорити до кінця, але він у фіналі сам знайде відповідь. Іноді бояться за свою шкуру, тому що гонець, який приніс погану звістку — має бути страчений. Підставляють? Я все ж таки сподіваюсь — ненавмисне. Люди іноді таки дурниці роблять, що ти взагалі не розумієш, як таке спало на думку, — розповіла Зеленська.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, зізналася, що досі співпрацює зі студією «Квартал 95», що займається виробництвом шоу-проектів і розважальних програм.

Джерело: ТСН