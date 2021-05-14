Держат ли Зеленского в «теплой ванне», рассказала первая леди

Елена Зеленская. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n154613-derjat-li-zelenskogo-v-teploy-vanne-rasskazala-pervaya-ledi.html

Ракурс

Елена Зеленская, первая леди и супруга президента Владимира Зеленского, поведала об окружении главы государства, и опровергла слухи о том, что его держат в «теплой ванне».

Она заявила, что старается не вмешиваться в работу президента, и даже если ей не нравится кто-то из политиков его окружения, то она не будет ничего советовать мужу, поскольку не проинформирована о профессиональных качествах этих людей. Об этом она рассказала в интервью «ТСН».

Первая леди отметила, что ее муж имеет большой объем терпения и готов оттягивать решение, размышлять над ним, даже если оно уже принято. В то же время слухи о том, что окружение Зеленского держит его в «теплой ванне», Зеленская опровергла.

Иногда боятся что-то договорить до конца, но он в финале сам найдет ответ. Иногда боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть — должен быть казнен. Подставляют? Я все же надеюсь — неумышленно. Люди иногда такие глупости делают, что ты вообще не понимаешь, как такое пришло в голову, — рассказала Зеленская.



Напомним, ранее мы сообщали, что Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, призналась, что до сих пор сотрудничает со студией «Квартал 95», занимающейся производством шоу-проектов и развлекательных программ.

Источник: ТСН