Обновленный Киевский театр оперетты. Фото: КГГА

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Киевский национальный академический театр оперетты после обновления начнет свою работу в пятницу, 14 мая.

Это здание — единственный в Украине театр оперетты. Большой зал театра длительное время находился в аварийном состоянии и нуждался в реставрации. На ремонт выделили деньги из столичного госбюджета. Об этом сегодня во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко и показал короткое видео, как выглядит театр после ремонта.

По словам градоначальника, в зале оперетты выполнили работы по противопожарной безопасности и установили новое оборудование системы. Во время реставрации укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала. Кроме того, была установлена новая система кондиционирования.

Также были заменены кресла для зрителей, осуществлена реставрация интерьера зала, установлены современная система освещения и звука. В Киевской городской государственной администрации заверил, что во время ремонтных работ удалось сохранить атмосферу начала XX в., поскольку здание театра является памятником архитектуры.

Напомним, осенью 2020 года Подольско-Воскресенский мост в Киеве получил новую подсветку. Мэр столицы Виталий Кличко показал, как вечером и ночью выглядит подсвеченный мост.