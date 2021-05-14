Оновлений Київський театр оперети. Фото: КМДА

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Київський національний академічний театр оперети після оновлення розпочне свою роботу у п’ятницю, 14 травня.

Ця будівля — єдиний в Україні театр оперети. Велика зала театру тривалий час перебувала в аварійному стані і потребувала реставрації. На ремонт виділили гроші зі столичного держбюджету. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко та показав коротке відео, як виглядає театр після ремонту.

За словами градоначальника, у залі оперети виконали роботи з протипожежної безпеки й встановили нове обладнання системи. Під час реставрації укріпили арки сцени та інших елементів глядацької зали. Крім того, була встановлена нова система кондиціювання.

Також були замінені крісла для глядачів, здійснена реставрація інтер'єру зали, встановлені сучасна система освітлення і звуку. У Київській міській державній адміністрації запевнив, що під час ремонтних робіт вдалося зберегти атмосферу початку XX ст., оскільки будівля театру є пам’яткою архітектури.

Нагадаємо, восени 2020 року Подільсько-Воскресенський міст у Києві отримав нову підсвітку. Мер столиці Віталій Кличко показав, як увечері та вночі виглядає підсвітлений міст.