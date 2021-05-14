Охорона наступника Кернеса напала на журналістів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154611-ohorona-nastupnyka-kernesa-napala-na-jurnalistiv-video.html

Ракурс

Охоронці в.о. мера Харкова Ігоря Терехова напали на журналістів. Постраждав репортер видання RegioNews.

Інцидент стався увечері 13 травня на проспекті Ювілейному, на території Салтівського житлового масиву Харкова. Терехов приїхав туди на зустрічі з жителями.

Попри заяву організаторів зустрічі про те, що «можна буде задати всі ваші запитання», Терехов відмовився відповідати на питання журналіста RegioNews.

Той запитав, чи буде в.о. мера увічнювати пам’ять Геннадія Кернеса і чому досі нічого для цього не зроблено. Терехов повернувся до журналіста спиною і почав йти до авто. Охорона посадовця накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. В журналіста Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

За фактом нападу і перешкоджання журналістській діяльності RegioNews готує заяву в поліцію.

Раніше Терехов ініціював опитування харків’ян щодо того, як треба увічнити в місті пам’ять померлого у грудні 2020 року мера Кернеса.

Терехов виконує обов’язки мера міста вже майже півроку. Вибори у Харкові призначили на 31 жовтня 2021 року.