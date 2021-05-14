Охрана преемника Кернеса напала на журналистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n154611-ohrana-preemnika-kernesa-napala-na-jurnalistov-video.html

Ракурс

Охранники и.о. мэра Харькова Игоря Терехова напали на журналистов. Пострадал репортер издания RegioNews.

Инцидент произошел вечером 13 мая на проспекте Юбилейном, на территории Салтовского жилмассива Харькова. Терехов приехал туда на встречу с жителями.

Вопреки заявлению организаторов встречи о том, что «можно будет задать все ваши вопросы», Терехов отказался отвечать на вопрос журналиста RegioNews.

Тот спросил, будет ли и.о. мэра увековечивать память Геннадия Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не сделано. Терехов развернулся к журналисту спиной и начал идти к авто. Охрана чиновника набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У журналиста Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

По факту нападения и препятствования журналистской деятельности RegioNews готовит заявление в полицию.

Ранее Терехов инициировал опрос харьковчан по поводу увековечивания в городе памяти умершего в декабре 2020 года мэра Кернеса.

Терехов выполняет обязанности мэра города уже почти полгода. Выборы в Харькове назначили на 31 октября 2021 года.