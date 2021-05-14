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Ракурс
В России соревновались мастера скоростного копания могил, фото: Pikabu

Соревнования по копанию могил на скорость прошли в России (ВИДЕО)

14 мая 2021, 13:54
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В России прошли соревнования по копанию могил на скорость.

Соревнования под названием «Могильный беспредел» прошли в Новосибирске, сообщает издание «Росбалт».

Отмечается, что ранее такие соревнования проходили во Владивостоке, их в этом году сначала перенесли в Омск, в последствии — уже в Новосибирск.

Причину переноса места проведения соревнований организаторы объясняли неблагоприятной эпидемической обстановкой, сложившейся из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

По их мнению, копание могил с соблюдением социальной дистанции «противоречит духу соревнований».

Отмечается, что для победы участникам необходимо соблюсти два критерия: размера ямы и ее аккуратности.

По словам организаторов, одна причин проведения таких соревнований — привлечь внимание молодежи к профессии работника сферы ритуальных услуг.

Напомним, в 2019 году в России в деревне у Омска горку для зимних развлечений насыпали из земли, взятой на кладбище.

Источник: «Росбалт»


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