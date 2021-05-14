У Росії змагалися майстри швидкісного копання могил, фото: Pikabu

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Ракурс

У Росії відбулися змагання з копання могил на швидкість.

Змагання під назвою «Могильне свавілля» відбулися в Новосибірську, повідомляє видання «Росбалт».

Зазначається, що раніше такі змагання відбувалися і Владивостоці, їх цього року спочатку перенесли в Омськ, в згодом — вже у Новосибірськ.

Причину перенесення місця проведення змагань організатори пояснювали несприятливою епідемічною обстановкою, яка склалася через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

На їхню думку, копання могил з дотриманням соціальної дистанції «суперечить духу змагань».

Зазначається, що для перемоги учасникам необхідно дотримати два критерії: розміру ями та її акуратності.

За словами організаторів, одна причин проведення таких змагань — привернути увагу молоді до професії працівника сфери ритуальних послуг.

Сегодня в Новосибирске при местном крематории проходят соревнования по копке могил на скорость. Для победы участникам необходимо также соблюсти два критерия: размер ямы и ее аккуратность.



Видео: инстаграм Александра Кряжева. https://t.co/ng2QLfijrmpic.twitter.com/U0H4NqVD1N

— SOTA (@SotaVision) May 14, 2021

Нагадаємо, у 2019 році в Росії в селі біля Омська гірку для зимових розваг насипали із землі, взятої на кладовищі.

Джерело: «Росбалт»