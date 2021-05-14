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Ракурс
У Росії змагалися майстри швидкісного копання могил, фото: Pikabu

Змагання з копання могил на швидкість відбулися в Росії (ВІДЕО)

14 тра 2021, 13:54
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У Росії відбулися змагання з копання могил на швидкість.

Змагання під назвою «Могильне свавілля» відбулися в Новосибірську, повідомляє видання «Росбалт».

Зазначається, що раніше такі змагання відбувалися і Владивостоці, їх цього року спочатку перенесли в Омськ, в згодом — вже у Новосибірськ.

Причину перенесення місця проведення змагань організатори пояснювали несприятливою епідемічною обстановкою, яка склалася через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

На їхню думку, копання могил з дотриманням соціальної дистанції «суперечить духу змагань».

Зазначається, що для перемоги учасникам необхідно дотримати два критерії: розміру ями та її акуратності.

За словами організаторів, одна причин проведення таких змагань — привернути увагу молоді до професії працівника сфери ритуальних послуг.

Нагадаємо, у 2019 році в Росії в селі біля Омська гірку для зимових розваг насипали із землі, взятої на кладовищі.

Джерело: «Росбалт»


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