Степанова отправляют в отставку

Степанов подал в отставку

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Максима Степанова, министра здравоохранения, 14 мая отправляют в отставку. Эту информацию официально подтвердила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний.

Официально сообщаю, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, — написала Туний в Фейсбук.

Ранее сегодня два министра правительства под руководством премьера Дениса Шмыгаля — министр экономики Игор Петрашко и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий — также написали заявления об отставке.

Отставку Степанова неоднократно предсказывали политики из-за провала кампании по вакцинации населения против коронавируса, а также проблемы с борьбой против COVID-19.

2 апреля стало известно, что в парламенте начали собирать подписи для отставки Степанова. А 26 апреля сообщалось, что уже собрано 226 подписей.

В окружении президента Владимира Зеленского соглашаются, что отставка Степанова — это вопрос времени. Глава государства недоволен, что Степанов не сумел выполнить многих обещаний.

Ранее источник в руководстве фракции «Слуга народа» заявлял, что уже есть вероятный преемник Степанова. Этот человек на посту главы Минздрава не хотел бы работать в статусе лишь и. о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.