Зеленский - При Порошенко на госдачах осели Табачник, Богатырева и Пискун

https://racurs.ua/n154638-zelenskiy-pri-poroshenko-na-gosdachah-oseli-tabachnik-bogatyreva-i-piskun.html

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Президент Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности».

Глава государства во время сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций на территории указанных населенных пунктов, а также составить полный перечень лиц, которые там сейчас живут.

Речь идет о почти 400 га заповедной земли и свыше 100 государственных зданий и дач, — указано в заявлении Зеленского, обнародованном после заседания СНБО.

По его словам, в конце 2014 года во времена Порошенко правительство отменило перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

На первый взгляд выглядит неплохо. На самом деле, это легализует пребывание на этих землях и резиденциях, за очень символическую плату, ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди с фамилией, например экс-генпрокурор Святослав Пискун, Ландик Васюник, министры Януковича, например экс-министр образования Дмитрий Табачник, и экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко и даже директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин, — отметил Зеленский.

Он добавил, что ряд других граждан заключили договора на пользование зданиями, делали там ремонты и получали возмещение расходов (50%) и могли за символическую плату там проживать.

Поэтому, по словам президента, он требует провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице с целью дальнейшего «великого переселения этих народов».