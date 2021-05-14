Россия ликвидирует компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

Виктор Медведчук, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n154637-rossiya-likvidiruet-kompaniu-iz-za-kotoroy-medvedchuk-poluchil-podozrenie.html

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Виктору Медведчуку, одному из лидеров парламентской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь», недавно объявили подозрение относительно «покушения на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории».

Среди оснований для такого решения прокуратуры упоминалась деятельность компании «Новые проекты», которая сначала была зарегистрирована в Украине, а после оккупации Крыма — перерегистрирована по российскому законодательству. Российские власти уже начали процесс ликвидации этой компании, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на расследование журналистов программы «Схемы».

Соответствующая запись появилась в реестре юридических лиц РФ уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) РФ указано, что процедуру ликвидации компании «Новые проекты», которая владеет лицензией на добычу нефти и газа на расположенном вблизи оккупированного Крыма участке «Глубокая», начали 12 мая.

Причиной ликвидации указано «принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)».

Отмечается, что в выписке на компанию по состоянию на 14 мая существует «запись № 19» от октября 2020 года, согласно которой проведенная инспекторами Федеральной налоговой службы РФ проверка «Новых проектов» обнаружила определенную недостоверность данных, что послужило основанием для регистрационной службы РФ 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись № 20).

Впрочем, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 года — в ней отсутствует запись № 19 о том, что в октябре 2020 года относительно компании были установлены нарушения, хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли «задним числом», -отмечают журналисты «Схем».



В то же время лицензия компании «Новые проекты» на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокая» все еще остается в силе до 2046 года.

Напомним, подозрение Медведчуку было объявлено 11 мая. На следующий день, 12 мая, он пришел в Офис генпрокурора, где ознакомился с подозрением.