Віктор Медведчук, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n154637-rosiya-likvidovuie-kompaniu-cherez-yaku-medvedchuk-otrymav-pidozru-dokument.html

Ракурс

Віктору Медведчуку, одному з лідерів парламентської політсили «Опозиційна платформа — За життя», нещодавно оголосили підозру щодо «замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території».

Серед підстав для такого рішення прокуратури згадувалася діяльність компанії «Нові проекти», яка спочатку була зареєстрована в Україні, а після окупації Криму — перереєстрована за російським законодавством. Російська влада вже почала процес ліквідації цієї компанії, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на розслідування журналістів програми «Схеми».

Відповідний запис з’явився в реєстрі юридичних осіб РФ вже наступного дня після вручення Медведчуку підозри.

У витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО) РФ вказано, що процедуру ліквідації компанії «Нові проекти», яка володіє ліцензією на видобуток нафти і газу на розташованій поблизу окупованого Криму ділянці «Глибока», розпочали 12 травня.

Причиною ліквідації вказано «ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)».

Зазначається, що у витягу на компанію станом на 14 травня існує «запис № 19» від жовтня 2020 року, згідно з яким проведена інспекторами Федеральної податкової служби РФ перевірка «Нових проектів» виявила певну недостовірність даних, що стало підставою для реєстраційної служби РФ 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис № 20).

Утім, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року — у ньому відсутній запис № 19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення, хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Що може вказувати на те, що їх внесли «заднім числом», — зазначають журналісти «Схем».

Водночас ліцензія компанії «Нові проекти» на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці «Глибока» все ще залишається чинною до 2046 року.

Нагадаємо, підозру Медведчуку було оголошено 11 травня. Наступного дня, 12 травня, він прийшов в Офіс генпрокурора, де ознайомився з підозрою.

Джерело: «Радіо Свобода»