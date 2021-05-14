Двоє міністрів Шмигаля подали у відставку – нардеп

https://racurs.ua/ua/n154636-dvoie-ministriv-shmygalya-podaly-u-vidstavku-nardep.html

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Двоє міністрів, які входять до складу Кабінету міністрів України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля у п’ятницю, 14 травня, написали заяви про відставку. Йдеться про міністра економіки Ігора Петрашка та очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія.

Про це у Телеграм повідомили парламентар від «Слуги народу» Юлія Гришина та представник «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

У понеділок о 19.00 відбудеться засідання фракції. Розглянемо кадрові питання. У парламент надійшли заяви про звільнення за власним бажанням міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія, — зазначила Гришина.

Нардеп-«слуга» додала, що Верховна Рада розгляне відставку представників уряду Шмигаля, швидше за все, у вівторок під час позачергового засідання.

Цю інформацію підтвердив у Телеграм нардеп Гончаренко.

Прес-секретар спікера Верховної Ради Ольга Туній також підтвердила, що до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та міністра інфраструктури.

У понеділок ввечері відбудеться засідання фракції «Слуга Народу» на якому розглянуть нові кандидатури на посаду Міністра економіки та Міністра інфраструктури.