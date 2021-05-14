Як сповіщатимуть населення про НС, розповіло РНБО

https://racurs.ua/ua/n154635-yak-spovischatymut-naselennya-pro-ns-rozpovilo-rnbo.html

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Як сповіщатимуть громадян про надзвичайні ситуації, розповіли за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони 14 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та керівник Держспецзв’язку Валентин Петров.

У п’ятницю РНБО ухвалила рішення про створення системи цифрової телемережі «Мультиплекс», яка зможе не лише транслювати телеканали на 95% території України (зокрема й покривати прикордонні райони з РФ), а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

За словами віце-прем'єра Федорова, завдяки новій телемережі українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

Люди, котрі мешкають на прикордонних територіях, не мають можливості безкоштовно дивитися українське телебачення. Торік відбулося кодування цифрового телебачення. І для того, щоб дивитися ТБ, потрібно було купити тюнер і оформити абонплату. Тому на засіданні РНБО було вирішено впровадити національну цифрову мережу «Мультиплекс» МХ-7, яка дозволить дивитися 12 каналів, — розповів Федоров.

Проект «Мультиплекс» буде реалізований шляхом отримання кредиту під державні гарантії в розмірі 490 млн грн. Він надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів усім українцям й працюватиме у смузі частот метрового діапазону 174−230 мегагерц.

Комерційні канали будуть допущені до трансляції на підставі конкурсу, який проведе Нацрада з телерадіомовлення. Державні канали транслюватимуться без конкурсу.

В рамках побудови «Мультиплексу» відбудеться створення системи сповіщень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система сповіщення повинна працювати в державі. Цей проект дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 13 травня президент Володимир Зеленський відкрив Центр кібербезпеки UA-30, мета якого — моніторити всі реєстри в Україні і «захищати персональні дані».