Стратегію кібербезпеки України ухвалила РНБО

РНБО ухвалила стратегію кібербезпеки України, фото: g-stockstudio

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Стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) ухвалила під час свого засідання сьогодні, 14 травня.

Про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив віце-прем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа, і актуальність — вони на найвищому рівні, — зазначив Федоров.

За його словами, ця стратегіях охоплює низку питань.

Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала в напрямку кіберзахисту передовою країною у світі — все зазначено в стратегії, — сказав він.



Тільки вчора ми відкрили новий кіберцентр «UA 30», ціль якого — захищати, моніторити всі базові реєстри нашої країни, захищати персональні дані, і сьогодні вже була прийнята стратегія. Це важливий крок, продовжуємо рухатися в цьому напрямку далі, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, у грудні 2020 року стало відомо про плани нового президента США Джо Байдена зробити кібербезпеку пріоритетом своєї адміністрації.