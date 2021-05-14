Стратегию кибербезопасности Украины принял СНБО

СНБО принял стратегию кибербезопасности Украины, фото: g-stockstudio

https://racurs.ua/n154634-strategiu-kiberbezopasnosti-ukrainy-prinyal-snbo.html

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Стратегию кибербезопасности Украины на следующие пять лет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял во время своего заседания сегодня, 14 мая.

Об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность — они на самом высоком уровне, — отметил Федоров.

По его словам, эта стратегиях охватывает ряд вопросов.

От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире — все указано в стратегии, — сказал он.



Только вчера мы открыли новый киберцентр «UA 30», цель которого — защищать, мониторить все базовые реестры нашей страны, защищать персональные данные, и сегодня уже была принята стратегия. Это важный шаг, продолжаем двигаться в этом направлении дальше, — отметил Федоров.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о планах нового президента США Джо Байдена сделать кибербезопасность приоритетом администрации.