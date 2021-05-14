Санкции на 660 «криминальных авторитетов» наложила СНБО

https://racurs.ua/n154633-sankcii-na-660-kriminalnyh-avtoritetov-nalojila-snbo.html

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Совет нацбезопасности и обороны Украины наложила санкции на 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами» и проживают в разных странах мира.

Об этом в видеообращении 14 мая сообщил в Фейсбуке президент Владимир Зеленский.

После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также «прилетели» к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами, — написал Зеленский.

Также, по словам главы государства, СНБО занялся вопросом государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента Петра Порошенко «за очень символическую плату» начал пользоваться «ряд непонятных лиц».

Напомним, ранее сообщалось, что «воры в законе» будут преследоваться в Украине по отдельным статьям Уголовного кодекса. Верховная Рада в прошлом году приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом».