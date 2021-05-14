Санкції на 660 «кримінальних авторитетів» наклала РНБО

https://racurs.ua/ua/n154633-sankciyi-na-660-kryminalnyh-avtorytetiv-naklala-rnbo.html

Ракурс

Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.

Про це у відеозверненні 14 травня повідомив у Фейсбук президент Володимир Зеленський.

Після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі; санкції також «прилетіли» до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, — написав Зеленський.

Також за словами глави держави, РНБО порушило питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента Петра Порошенка «за дуже символічну плату» почала користуватися низка «незрозумілих осіб».