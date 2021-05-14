Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Санкції на 660 «кримінальних авторитетів» наклала РНБО

Санкції на 660 «кримінальних авторитетів» наклала РНБО

14 тра 2021, 18:09
999

Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.

Про це у відеозверненні 14 травня повідомив у Фейсбук президент Володимир Зеленський.

Після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі; санкції також «прилетіли» до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, — написав Зеленський.


Також за словами глави держави, РНБО порушило питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента Петра Порошенка «за дуже символічну плату» почала користуватися низка «незрозумілих осіб».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів