Олег Татаров, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n154632-skandalnyy-chynovnyk-op-spivpracuie-z-chlenamy-komisiyi-po-vidboru-golovy-sap.html

Ракурс

Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, якого підозрюють у хабарництві, пов’язаний із комісією з відбору кандидатів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка почала працювати в жовтні 2020 року.

Про це свідчить розслідування програми «Схеми: корупція в деталях».

За даними розслідувачів, Татаров співпрацює з двома із членів конкурсної комісії, а з іншими працював в одній робочій групі при Мін’юсті та громадській раді при Міністерстві внутрішніх справ ще за часів президентства Віктора Януковича:

очільниця комісії Катерина Коваль у 2012 році разом із Олегом Татаровим входила до складу робочої групи, яку створив тодішній очільник Мін’юсту Олександр Лавринович. Також у квітні 2013 року Коваль могла перетинатися з Татаровим на круглому столі про реформування правоохоронної системи в Україні, проте сама вона стверджує, що тоді не перетиналася з ним і не пам’ятає, щоб Татаров бував на засіданнях Громадської ради;

члени конкурсної комісії В’ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда разом із Татаровим входять до створеної указом Володимира Зеленського комісії з питань правової реформи;

ще один член комісії — Богдан Романюк, колись був науковим керівником Татарова. Під його керівництвом Татаров у 2007 році захистив свою першу дисертацію;

також до комісії входив Олексій Дрозд, з яким Татаров писав спільні статті, проте він наразі самоусунувся від роботи в комісії;

кандидатуру ще одного члена комісії — Андрія Гуджала, запропонувала ОПЗЖ. Татаров писав відгук на дисертацію члена фракції ОПЗЖ Григорія Мамки та був його опонентом. Мамка входить до парламентського комітету, який обирав представників конкурсної комісії САП.

Зазначається, що журналісти намагалися отримати коментар від Татарова. Проте наразі не отримали відповіді на свій запит.