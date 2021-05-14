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Олег Татаров, фото: «24 канал»
Скандальный чиновник ОП сотрудничает с членами комиссии по отбору главы САПhttps://racurs.ua/n154632-skandalnyy-chinovnik-op-sotrudnichaet-s-chlenami-komissii-po-otboru-glavy-sap.htmlРакурс
Олег Татаров, заместитель главы Офиса президента, которого подозревают во взяточничестве, связанный с комиссией по отбору кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начавшей работать в октябре 2020 года.
Об этом свидетельствует расследование программы «Схемы: коррупция в деталях».
По данным расследователей, Татаров сотрудничает с двумя из членов конкурсной комиссии, а с другими работал в одной рабочей группе при Минюсте и общественном совете при Министерстве внутренних дел еще во времена президентства Виктора Януковича:
- руководительница комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Олегом Татаровим входила в состав рабочей группы, которую создал тогдашний глава Минюста Александр Лавринович. Также в апреле 2013 года Коваль могла пересекаться с Татаровим на круглом столе о реформировании правоохранительной системы в Украине, однако сама она утверждает, что тогда не пересекалась с ним и не помнит, чтобы Татаров бывал на заседаниях Общественного совета;
- члены конкурсной комиссии Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида вместе с Татаровим входят в созданную указом Владимира Зеленского комиссию по вопросам правовой реформы;
- еще один член комиссии — Богдан Романюк, когда-то был научным руководителем Татарова. Под его руководством Татаров в 2007 году защитил свою первую диссертацию;
- также в комиссию входил Алексей Дрозд, с которым Татаров писал совместные статьи, однако он в настоящее время самоустранился от работы в комиссии;
- кандидатуру еще одного члена комиссии — Андрея Гуджала, предложила ОПЗЖ. Татаров писал отзыв на диссертацию члена фракции ОПЗЖ Григория Мамки и был его оппонентом. Мамка входит в парламентский комитет, который выбирал представителей конкурсной комиссии САП.
Отмечается, что журналисты пытались получить комментарий от Татарова. Однако пока не получили ответа на свой запрос.
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