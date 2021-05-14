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Зеленский созвал СНБО — трансляция брифинга, фото — 24 канал
Зеленский созвал СНБО — трансляция брифингаhttps://racurs.ua/n154624-zelenskiy-sozval-snbo-translyaciya-brifinga.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая собрался на очередное заседание.
К журналистам после заседания вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.
В конце апреля президент на админгранице с оккупированным Крымом поручил Данилову провести следующее заседание СНБО. Впоследствии на Банковой сообщали, что на нем могут обсудить вопросы безопасности и территориальной обороны, стратегию кибербезопасности.
Прошлое заседание СНБО состоялось 15 апреля. Тогда Зеленский поручил заняться разработкой закона о деолигархизации.
В этом году заседание СНБО были посвящены следующим темам:
- утверждены санкции против соратника Виктора Медведчука — нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Были закрыты три его телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK;
- введены санкции против народного депутата Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма;
- введены санкции против нескольких экс-чиновников и военных периода Януковича;
- принято решение о возвращении в собственность государства запорожского предприятия «Мотор Сич»;
- наложены персональные санкции против топ-10 украинских контрабандистов, от работы отстранили более 100 сотрудников Государственной таможенной службы.
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