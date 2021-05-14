Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский созвал СНБО — трансляция брифинга, фото — 24 канал

Зеленский созвал СНБО — трансляция брифинга

14 мая 2021, 17:55
999

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая собрался на очередное заседание.

К журналистам после заседания вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

В конце апреля президент на админгранице с оккупированным Крымом поручил Данилову провести следующее заседание СНБО. Впоследствии на Банковой сообщали, что на нем могут обсудить вопросы безопасности и территориальной обороны, стратегию кибербезопасности.

Прошлое заседание СНБО состоялось 15 апреля. Тогда Зеленский поручил заняться разработкой закона о деолигархизации.


В этом году заседание СНБО были посвящены следующим темам:

  • утверждены санкции против соратника Виктора Медведчука — нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Были закрыты три его телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK;
  • введены санкции против народного депутата Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма;
  • введены санкции против нескольких экс-чиновников и военных периода Януковича;
  • принято решение о возвращении в собственность государства запорожского предприятия «Мотор Сич»;
  • наложены персональные санкции против топ-10 украинских контрабандистов, от работы отстранили более 100 сотрудников Государственной таможенной службы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров