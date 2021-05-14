Зеленский созвал СНБО — трансляция брифинга, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n154624-zelenskiy-sozval-snbo-translyaciya-brifinga.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая собрался на очередное заседание.

К журналистам после заседания вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

В конце апреля президент на админгранице с оккупированным Крымом поручил Данилову провести следующее заседание СНБО. Впоследствии на Банковой сообщали, что на нем могут обсудить вопросы безопасности и территориальной обороны, стратегию кибербезопасности.

Прошлое заседание СНБО состоялось 15 апреля. Тогда Зеленский поручил заняться разработкой закона о деолигархизации.

В этом году заседание СНБО были посвящены следующим темам: