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Ракурс
Зеленський скликав РНБО — трансляція брифінгу, фото — 24 канал

Зеленський скликав РНБО — трансляція брифінгу

14 тра 2021, 17:55
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Рада національної безпеки і оборони України 14 травня зібралася на чергове засідання. До журналістів після засідання вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

Наприкінці квітня президент на адмінкордоні з Кримом доручив Данілову провести наступне засідання РНБО. Згодом на Банковій повідомляли, що на ньому можуть обговорити питань безпеки і територіальної оборони, Стратегію кібербезпеки.

Минуле засідання РНБО відбулося 15 квітня. Тоді Зеленський доручив зайнятися розробкою закону про деолігархізацію.


Цього року засідання РНБО були присвячені таким темам:

  • затверджено санкції проти соратника Віктора Медведчука — нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Були закриті три його телеканали — «112 Україна», NewsOne і ZIK;
  • введено санкції проти народного депутата Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму.
  • запроваджено санкції проти кількох екс-чиновників і військових періоду Януковича;
  • ухвалено рішення про повернення у власність держави запорізького підприємства «Мотор Січ»;
  • накладені персональні санкції проти топ-10 українських контрабандистів, від роботи відсторонили понад 100 співробітників Державної митної служби.

Джерело: Ракурс


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