Зеленський скликав РНБО — трансляція брифінгу, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154624-zelenskyy-sklykav-rnbo-translyaciya-bryfingu.html

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Рада національної безпеки і оборони України 14 травня зібралася на чергове засідання. До журналістів після засідання вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

Наприкінці квітня президент на адмінкордоні з Кримом доручив Данілову провести наступне засідання РНБО. Згодом на Банковій повідомляли, що на ньому можуть обговорити питань безпеки і територіальної оборони, Стратегію кібербезпеки.

Минуле засідання РНБО відбулося 15 квітня. Тоді Зеленський доручив зайнятися розробкою закону про деолігархізацію.

Цього року засідання РНБО були присвячені таким темам: