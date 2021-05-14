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Зеленський скликав РНБО — трансляція брифінгу, фото — 24 канал
Зеленський скликав РНБО — трансляція брифінгуhttps://racurs.ua/ua/n154624-zelenskyy-sklykav-rnbo-translyaciya-bryfingu.htmlРакурс
Рада національної безпеки і оборони України 14 травня зібралася на чергове засідання. До журналістів після засідання вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.
Наприкінці квітня президент на адмінкордоні з Кримом доручив Данілову провести наступне засідання РНБО. Згодом на Банковій повідомляли, що на ньому можуть обговорити питань безпеки і територіальної оборони, Стратегію кібербезпеки.
Минуле засідання РНБО відбулося 15 квітня. Тоді Зеленський доручив зайнятися розробкою закону про деолігархізацію.
Цього року засідання РНБО були присвячені таким темам:
- затверджено санкції проти соратника Віктора Медведчука — нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Були закриті три його телеканали — «112 Україна», NewsOne і ZIK;
- введено санкції проти народного депутата Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму.
- запроваджено санкції проти кількох екс-чиновників і військових періоду Януковича;
- ухвалено рішення про повернення у власність держави запорізького підприємства «Мотор Січ»;
- накладені персональні санкції проти топ-10 українських контрабандистів, від роботи відсторонили понад 100 співробітників Державної митної служби.
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