Переселенці можуть отримати іпотеку на пільгових умовах

https://racurs.ua/ua/n154631-pereselenci-mojut-otrymaty-ipoteku-na-pilgovyh-umovah.html

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Порядок пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови затвердив Кабінет міністрів в постанові № 451 від 28 квітня.

Раніше Німеччина надала грант у розмірі 25,5 млн євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених українців. Кредит можна буде отримати на термін до 20 років, але не більше, ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 кв. м, визначену Мінфіном. При цьому нормативна площа складе 21 кв. м загальної площі на одну людину і додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Переселенці самостійно обиратимуть собі квартири або будинки. Якщо площа перевищуватиме нормативну або вартість житла буде вищою, то позичальникам доведеться доплатити різницю зі своєї кишені.

Відсоткова ставка за такими кредитами складе 3% річних.

В день укладення кредитного договору, позичальникові потрібно буде внести на свій поточний рахунок гроші в розмірі не менше 6% вартості житла і різницю в ціні, якщо вона буде.

Кредит надається за умови:

відсутності у позичальника або членів його сім’ї житлової площі, окрім як на тимчасово окупованих територіях;

підтвердженні позичальником своєї платоспроможності;

надання угоди на збір і використання персональних даних;

внесення внеску в розмірі 6% від вартості квартири.



Подати заявку на отримання кредиту можна за допомогою сервісу «Дія».

Для забезпечення кредиту, позичальник буде зобов’язаний укласти договір іпотеки і застрахувати житло і своє життя.