За звільнення інвалідів роботодавців пропонують карати. Фото: ladyelena.ru

https://racurs.ua/ua/n154630-za-zvilnennya-pracivnykiv-z-invalidnistu-proponuut-karaty-shtrafamy.html

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Порушення трудових прав осіб із обмеженими можливостями пропонують карати штрафами.

Народні депутати Наталія Королевська, Валерій Гнатенко та Юрій Солод пропонують штрафувати роботодавців, які порушують ці права. Відповідний законопроект № 5421−1 вже зареєстрований у Верховній Раді.

Автори закону пропонують внести до КпАП України статтю, що передбачає відповідальність за відмову в прийомі на роботу або просуванні по службі, звільнення з ініціативи роботодавця, переведення особи з обмеженими можливостями на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності. За це роботодавцеві пропонують виписувати штраф від 850 до 1 тис. 190 грн.

Також відповідальність буде введена за використання роботодавцем дотацій і компенсацій з державного Фонду соцзахисту. За це буде передбачено штраф у розмірі від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн.

Нардепи пропонують збільшити вже існуючі штрафи за невиконання роботодавцем розпоряджень органів місцевого самоврядування про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких покладено на дані органи. Якщо зараз штраф становить від 85 до 119 грн, то після прийняття закону він зросте вдесятеро — до 850−1 тис. 190 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада під час пленарного засідання 13 липня ухвалила у першому читанні законопроект № 3486 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».