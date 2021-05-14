За увольнение инвалидов работодателей предлагают наказывать. Фото: ladyelena.ru

https://racurs.ua/n154630-za-uvolnenie-rabotnikov-s-invalidnostu-predlagaut-nakazyvat-shtrafami.html

Ракурс

Нарушение трудовых прав лиц с ограниченными возможностями предлагают наказывать штрафами.

Народные депутаты Наталия Королевская, Валерий Гнатенко и Юрий Солод предлагают штрафовать работодателей, которые нарушают эти права. Соответствующий законопроект № 5421−1 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторы закона предлагают внести в КоАП Украины статью, которая предусматривает ответственность за отказ в приеме на работу или продвижении по службе, увольнение по инициативе работодателя, перевод человека с ограниченными возможностями на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности. За это работодателю предлагают выписывать штраф от 850 до 1 тыс. 190 грн.

Также ответственность будет введена за использование работодателем дотаций и компенсаций из государственного Фонда соцзащиты. За это будет предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн.

Нардепы предлагают увеличить уже существующие штрафы за невыполнение работодателем распоряжений органов местного самоуправления о трудоустройстве лиц, обеспечение работой которых возложено на данные органы. Если сейчас штраф составляет от 85 до 119 грн, то после принятия закона он вырастет в десять раз — до 850−1 тыс. 190 грн.

Напомним, Верховная Рада во время пленарного заседания 13 июля приняла в первом чтении законопроект № 3486 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».