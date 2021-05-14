Американка случайно уничтожила выигрышный лотерейный билет на 26 млн долларов

Жительница Калифорнии уничтожил выигрышный лотерейный билет, фото: California Lottery

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Ракурс

В штате Калифорния (США) местная жительница утверждает, что случайно во время стирки уничтожила выигрышный лотерейный билет на сумму 26 млн долларов, который она приобрела в магазине в пригороде Лос-Анджелеса Норуолке в ноябре 2020 года.

Сам розыгрыш состоялся 14 ноября и 13 мая этого года завершались 180 дней, предоставляемых для получения выигрыша. 12 мая в магазин в Норуолке пришла женщина, которая заявила, что является обладательницей призового билета, но он полностью рассыпался, когда случайно остался в вещах для стирки, сообщает BBC.

Отмечается, что момент покупки ею билета попал на запись камер видеонаблюдения магазина. В то же время представители лотереи заявили СМИ, что этой видеозаписи будет недостаточно, чтобы подтвердить заявление женщины, и нужно «убедительное существенное доказательство того, что билет у нее был».

Однако копия видео передана организаторам лотереи и продолжает изучаться.

В то же время продавец, у которого приобрели выигрышный билет, уже получил вознаграждение в 130 тыс. долл., как это предусматривает стандартная процедура лотереи.

Если победителя не определят, сумму выигрыша распределят между государственными школами Калифорнии.

Источник: BBC