Семенченко инкриминируют обстрел «112 канала» - детали

https://racurs.ua/n154628-semenchenko-inkriminiruut-obstrel-112-kanala-detali.html

Ракурс

Семена Семенченко, бывшего народного депутата, и двух его сообщников Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора подозревает в организации теракта. Речь идет об инциденте с обстрелом «112 канала», который произошел в июле 2019 года.

Теракт был использован представителями страны-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования, — информируют правоохранительные органы 14 мая.

Следствие установило, что обстрел здания телеканала организовал экс-парламентарий во время избирательной кампании в Верховную Раду. Якобы в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку у здания медиа и выбрал оптимальный способ совершения теракта. Впоследствии состоялась передача денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для реализации преступления.

По замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него взрывчатки и припарковать у здания телеканала. Затем в определенное время должна была произойти детонация. Однако с целью сокрытия лиц-исполнителей организаторы от этого плана отказались и решили осуществить обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева отправил Семенченко под стражу до 26 мая.

25 марта ему вручили уведомление о подозрении в создании незаконного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании».