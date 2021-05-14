Стерненко получил новое решение суда по делу о похищении человека

Стерненко получил новое решение по делу о похищении человека

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Ракурс

Суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. 14 мая состоялось заседание Одесского апелляционного суда, где слушалось дело о похищении человека.

Адвокаты требовали освобождения Стерненко на поруки нардепа Романа Лозинского от «Голоса» или хотя бы переноса отбывания домашнего ареста из Одессы в Киев. Защита заявляла, что именно в столице проживает большая часть адвокатов.

Как сообщается в трансляции из зала суда, Фемида эти требования не удовлетворила.

Стерненко на суде заявил, что подготовил две жалобы в Европейский суд по правам человека: об отсутствии эффективного расследования нападений на него и непредоставлении государственной охраны по этим делам, а также политически мотивированных решений по делу о самозащите. По его словам, жалобы уже зарегистрировали в ЕСПЧ. Его адвокатами станут защитники Украинской Хельсинской группы по правам человека.

В Одесском апелляционном суде 9 апреля согласились перевести Стерненко и Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест и обязали сдать загранпаспорта. Их освободили из-под стражи в зале суда.

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы по делу о похищении и пытках человека назначил Стерненко и Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко инкриминировали похищение и избиение Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам», сопредседателем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, с целью «завладения его денежными средствами на сумму 300 гривен». Суды в этом деле продолжались пять лет.

Демчук, по версии следствия, организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, был за рулем авто, на котором его увезли в подвал, и вместе со Стерненко бил потерпевшего.

Дело основывается только на показаниях Щербича.