Стерненко отримав нове рішення суду у справі про викрадення людини

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Стерненко отримав нове рішення у справі про викрадення людини
Стерненко отримав нове рішення суду у справі про викрадення людиниhttps://racurs.ua/ua/n154627-sternenko-otrymav-nove-rishennya-u-spravi-pro-vykradennya-ludyny.htmlРакурс
Суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. 14 травня відбулося засідання Одеського апеляційного суду, де слухалася справа про викрадення людини.
Адвокати вимагали звільнення Стерненка на поруки нардепа Романа Лозинського від «Голосу» або хоча б перенесення відбування домашнього арешту з Одеси до Києва. Захист заявляв, що саме в столиці проживає більша частина адвокатів.
Як повідомляється у трансляції із зали суду, Феміда ці вимоги не задовольнила.
Стерненко на суді заявив, що підготував дві скарги до Європейського суду з прав людини: щодо відсутності ефективного розслідування нападів на нього та ненадання державної охорони за цими справами, а також політично вмотивованих рішень в справі щодо самозахисту. За його словами, скарги вже зареєстрували в ЄСПЛ. Його адвокатами стануть захисники з Української Гельсінської групи з прав людини.
В Одеському апеляційному суді 9 квітня погодилися перевести Стерненка і Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт і зобов’язали здати закордонні паспорти. Стерненка тоді звільнили з-під варти у залі суду.
23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку і Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
Стерненку інкримінували викрадення та побиття Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам», співголовою якої є мер Одеси Геннадій Труханов, з метою «заволодіння його коштами на суму 300 гривень». Суди в цій справі тривали п’ять років.
Демчук, за версією слідства, організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, був за кермом авто, на якому його відвезли у підвал, і разом зі Стерненком бив потерпілого.
Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
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