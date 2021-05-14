Стерненко отримав нове рішення суду у справі про викрадення людини

Суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. 14 травня відбулося засідання Одеського апеляційного суду, де слухалася справа про викрадення людини.

Адвокати вимагали звільнення Стерненка на поруки нардепа Романа Лозинського від «Голосу» або хоча б перенесення відбування домашнього арешту з Одеси до Києва. Захист заявляв, що саме в столиці проживає більша частина адвокатів.

Як повідомляється у трансляції із зали суду, Феміда ці вимоги не задовольнила.

Стерненко на суді заявив, що підготував дві скарги до Європейського суду з прав людини: щодо відсутності ефективного розслідування нападів на нього та ненадання державної охорони за цими справами, а також політично вмотивованих рішень в справі щодо самозахисту. За його словами, скарги вже зареєстрували в ЄСПЛ. Його адвокатами стануть захисники з Української Гельсінської групи з прав людини.

В Одеському апеляційному суді 9 квітня погодилися перевести Стерненка і Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт і зобов’язали здати закордонні паспорти. Стерненка тоді звільнили з-під варти у залі суду.