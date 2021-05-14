Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154626-spravjnie-teplo-ta-korotkochasni-doschi-pogoda-v-ukrayini-na-15-travnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 травня порадує справжнім теплом, а короткочасні дощі заливатимуть західні та північні області.

Вітер обіцяють південно-східний та південно-західний 5−10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9° до 15° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−27° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 травня буде з легкою хмарністю та дощем в денну пору доби. Вночі температуру повітря прогнозують 10−12° тепла, а повітря прогріється до 21−23° вище нуля.

Погода в Харкові в суботу буде без істотних опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 12−14° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 25−27° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби радуватиме теплом. Температура повітря вночі 11−13° тепла, а вдень 21−23° тепла за Цельсієм.

Погода у Львові завтра вдень буде теплою, але одночасно дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля.

Погода в Карпатах 15 травня буде дощовою впродовж доби. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 9−12° тепла, а вдень обіцяють 16−22° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 14 травня буде дощовою у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях.