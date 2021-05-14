Новий штам коронавірусу дістався Білорусі

https://racurs.ua/ua/n154625-novyy-shtam-koronavirusu-distavsya-bilorusi.html

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Новий штам коронавірусу виявили на території сусідньої держави — Республіканський науково-практичний центр (РНПЦ) епідеміології та мікробіології Білорусі підтвердив наявність нової мутації SARS-CoV-2, яка є менш агресивною за індійську.

«Білоруський» варіант коронавірусу ще повністю не вивчений, а індійський штам в Білорусі донині не виявляли, повідомляє 14 травня Мінськ із посиланням на дані РНПЦ.

Присутній трохи видозмінений варіант коронавірусу місцевого походження, який адаптується до нашої популяції. Індійський ще не знаходив, — сказав завідувач лабораторії РНПЦ Анатолій Красько.

За його словами, на території північного сусіда України циркулює британська мутація SARS-CoV-2, а також штами патогену, які були завезені раніше. Науковець додав, що уханьський варіант, із якого розпочалася пандемія COVID-19, зійшов нанівець до червня 2020 року.

Його витіснив 501-й — один із мутагенних. З’явилися ще декілька — південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає обертів індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу, — підсумував учений.

Красько вказав, що коронавірус постійно мутує й не виключив появи в Білорусі ефективного вірусу, який ухилятиметься від імунної відповіді. Ймовірність подібного розвитку подій більша в країнах із високою щільністю населення.