Новый штамм коронавируса обнаружили в Беларуси

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Новый штамм коронавируса обнаружили на территории соседней страны — Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси подтвердил наличие новой мутации SARS-CoV-2, которая является менее агрессивной за индийскую.

«Белорусский» вариант коронавируса еще полностью не изучен, а индийский штамм в Беларуси до сих пор не обнаруживали, сообщает 14 мая Минск со ссылкой на данные РНПЦ.

Присутствует немного видоизмененный вариант коронавируса местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не «заходил», — сказал заведующий лабораторией РНПЦ Анатолий Красько.

По его словам, на территории северного соседа Украины циркулирует британская мутация SARS-CoV-2, а также штаммы патогена, которые были завезены ранее. Ученый добавил, что уханьский вариант, с которого и началась пандемия COVID-19, полностью «ушел» до июня 2020 года.

Его вытеснил 501-й — один из мутагенных. Появились еще несколько — южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает обороты индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса, — подытожил ученый.

Красько указал, что коронавирус постоянно мутирует и не исключил появления в Беларуси эффективного вируса, который будет уклоняться от иммунного ответа. Вероятность подобного развития событий больше в странах с высокой плотностью населения.