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https://racurs.ua/n154623-kanal-medvedchuka-oshtrafovali-za-prizyv-dobkina-povesit-poroshenko-video.html

Ракурс

Телеканал ZIK получил штраф в размере 341,1 тыс. грн за разжигание вражды и ненависти.

В эфире ток-шоу «Каждый из нас президент» в эфире от 26 ноября 2019 года, в котором принимали участие бывший нардеп Надежда Савченко, депутат IX созыва от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, прозвучали высказывания, которые противоречат нормам законодательства. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете заявили, что Добкин, комментируя события в Украине, «в форме косвенного призыва к насилию, с использованием языка вражды в отношении конкретных лиц, которые были представителями политических сил и находились на топ-руководящих должностях в период с 2014 по 2019 год». Имелись в виду Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий и Олег Тягнибок.

Необходимо на месяц-два, максимум — три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади — там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства «Свободы» Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе, — заявил Добкин.

Добкина поддержала и экс-нардеп Надежда Савченко. Она заявила, что в отношении озвученных политиков «силовые меры и совершение преступления являются приемлемым способом установления справедливости».

Как утверждают в Нацсовете, телеканал ZIK сознательно транслировал это ток-шоу без изменений и редакционной модерации, поэтому и был наложен штраф.

Напомним, в апреле телеканал «НАШ» попал под санкции Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.