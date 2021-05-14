Долг по алиментам можно погасить недвижимостью, фото: «Новини Полтавщини»

https://racurs.ua/n154622-dolg-po-alimentam-mojno-pogasit-nedvijimostu.html

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Долг по алиментам можно оплатить недвижимостью.

Такой случай произошел на Полтавщине, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Там процесс выплаты алиментов не начался и отец накопил 103 тыс. грн долга. Кроме того, сумма долга была увеличена штрафом за несвоевременную уплату в размере более 6 тыс. грн и 10 тыс. грн исполнительного сбора.

Мужчину временно ограничили в некоторых правах:

охоты;

выезда за границу

управления транспортными средствами;

пользования оружием.

Чтобы быстро разобраться с вопросом содержание семьи, гражданин решил заключить договор дарения. Благодаря этому дети получили в собственность дом, а взыскательница отказалась от претензий по уплате алиментов, — отмечают в Минюсте.

Отмечается, что такой способ решения алиментного спора прописан в Семейном кодексе Украины и называется «Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество» (жилой дом, квартиру, земельный участок и т. д.).