Долг по алиментам можно погасить недвижимостью

Долг по алиментам можно погасить недвижимостьюhttps://racurs.ua/n154622-dolg-po-alimentam-mojno-pogasit-nedvijimostu.htmlРакурс
Долг по алиментам можно оплатить недвижимостью.
Такой случай произошел на Полтавщине, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Там процесс выплаты алиментов не начался и отец накопил 103 тыс. грн долга. Кроме того, сумма долга была увеличена штрафом за несвоевременную уплату в размере более 6 тыс. грн и 10 тыс. грн исполнительного сбора.
Мужчину временно ограничили в некоторых правах:
- охоты;
- выезда за границу
- управления транспортными средствами;
- пользования оружием.
Чтобы быстро разобраться с вопросом содержание семьи, гражданин решил заключить договор дарения. Благодаря этому дети получили в собственность дом, а взыскательница отказалась от претензий по уплате алиментов, — отмечают в Минюсте.
Отмечается, что такой способ решения алиментного спора прописан в Семейном кодексе Украины и называется «Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество» (жилой дом, квартиру, земельный участок и т. д.).
Однако, заключение такой договоренности не освобождает родителя, проживающего отдельно, от обязанности принимать участие в дополнительных расходах на ребенка, — подчеркивают в ведомстве.