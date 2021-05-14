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Ракурс
Борг за аліментами можна погасити нерухомістю, фото: «Новини Полтавщини»

Борг за аліментами можна погасити нерухомістю

14 тра 2021, 16:22
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Борг за аліментами можна сплатити нерухомістю.

Такий випадок стався на Полтавщині, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Там процес виплати аліментів не розпочався і батько накопичив 103 тис. грн боргу. Крім того, сума боргу була збільшена штрафом за несвоєчасну сплату в розмірі понад 6 тис. грн та 10 тис. грн виконавчого збору.

Чоловіка тимчасово обмежили в деяких правах:

  • полювання;
  • виїзду за кордон;
  • керування транспортними засобами;
  • користування зброєю.

Аби швидко розібратися з питанням утримання родини, громадянин вирішив укласти договір дарування. Завдяки цьому діти отримали у власність будинок, а стягувачка відмовилась від претензій по сплаті аліментів, — зазначають в Мін’юст.

Зазначається, що такий спосіб вирішення аліментного спору прописаний у Сімейному кодексі України та має назву «Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно» (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).


Проте, укладення такої домовленості не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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