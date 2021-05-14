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https://racurs.ua/ua/n154623-kanal-medvedchuka-oshtrafuvaly-za-zaklyk-dobkina-povisyty-poroshenka-video.html

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Телеканал ZIK отримав штраф у розмірі 341,1 тис. грн за розпалювання ворожнечі і ненависті.

В ефірі ток-шоу «Кожен з нас президент» в ефірі від 26 листопада 2019 року, в якому брали участь колишній нардеп Надія Савченко, депутат IX скликання від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін і екс-мер Харкова Михайло Добкін, прозвучали висловлювання, які суперечать нормам законодавства. Про це повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

У Нацраді заявили, що Добкін, коментуючи події в Україні, «у формі непрямого призову до насильства, з використанням мови ворожнечі щодо конкретних осіб, які були представниками політичних сил і перебували на топ-керівних посадах у період з 2014 по 2019 рік». Малися на увазі Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Андрій Парубій та Олег Тягнибок.

Необхідно на місяць-два, максимум — три ввести в країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі — там, де пролилася перша кров людей, повісити Порошенка, Турчинова, це диво з керівництва «Свободи» Тягнибока, а Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі, — заявив тоді Добкін.

Добкіна підтримала й екс-нардеп Надія Савченко. Вона заявила, що стосовно озвучених політиків «силові заходи і скоєння злочину є прийнятним способом встановлення справедливості».

Як стверджують у Нацраді, телеканал ZIK свідомо транслював це ток-шоу без змін та редакційної модерації, тому й було накладено штраф.

Нагадаємо, у квітні телеканал «НАШ» потрапив під санкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.