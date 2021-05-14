Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 мая порадует настоящим теплом, а кратковременные дожди будут заливать западные и северные области.

Ветер обещают юго-восточный и юго-западный 5−10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 9° до 15° тепла, а днем воздух прогреется до 16−27° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 мая будет с легкой облачностью и дождем в дневное время суток. Ночью температуру воздуха прогнозируют 10−12° тепла, а воздух прогреется до 21−23° выше нуля.

Погода в Харькове в субботу будет без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 12−14° с отметкой плюс, а днем обещают 25−27° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет радовать теплом. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, а днем 21−23° тепла по Цельсию.

Погода во Львове завтра днем будет теплой, но дождливой. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля.

Погода в Карпатах 15 мая будет дождливой в течение суток. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 9−12° тепла, а днем обещают 16−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 14 мая будет дождливой в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях.