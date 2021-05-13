В ряде регионов Украины ожидаются кратковременные дожди

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Погода в Украине 14 мая во большинстве регионов будет определяться фронтальными системами, связанными с циклоном по имени КАІ, центр которого — над Польшей, поэтому есть вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз

Именно благодаря таким синоптическим процессам, воздушные потоки над Украиной изменятся преимущественно на южные и это будет способствовать поступлению теплых воздушных масс и повышению температуры. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В западных, днем ​​также и в северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью составит +7…+12°, днем — +17…+22° (на Закарпатье — +14…+19°), в восточных и юго-восточных областях — +23…+28°.

Погода в Киеве 14 мая предполагает отсутствие существенных осадков ночью и дождь днем. Температура воздуха ночью составит +9…+11°, днем — +19…+21°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода во Львове предусматривает дождь днем ​​и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+10°, днем — поднимутся до +17…+19°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков ночью и с дождем днем. Термометры ночью покажут +10…+12°, днем — +19…+21°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре ожидается без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит +9…+11°, днем — +23…+25°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове предполагает отсутствие существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…+12° ночью и +24…+26° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 14 мая предусматривает дожди днем ​​и ночью. Ожидается температура воздуха +10…12° ночью и 16…+18° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 мая будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.