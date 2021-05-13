У низці регіонів України очікуються короткочасні дощі

https://racurs.ua/ua/n154565-korotkochasni-doschi-ta-okremi-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-14-travnya-karta.html

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Погода в Україні 14 травня у більшості регіонів визначатиметься фронтальними системами, пов’язаними з циклоном на ім’я КАІ, центр якого — над Польщею, тому є ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз

Саме завдяки таким синоптичним процесам, повітряні потоки над Україною зміняться переважно на південні і це сприятиме надходженню теплих повітряних мас та підвищенню температури. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі становитиме +7…+12°, вдень — +17…+22° (на Закарпатті — +14…+19°), у східних та південно-східних областях — +23…+28°.

Погода в Києві 14 травня передбачає відсутність істотних опадів вночі та дощ вдень. Температура повітря вночі становитиме +9…+11°, вдень — +19…+21°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові передбачає дощ вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +8…+10°, вдень — піднімуться до +17…+19°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів вночі та з дощем вдень. Термометри вночі покажуть +10…+12°, вдень — +19…+21°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі очікується без істотних опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +9…+11°, вдень — +23…+25°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові передбачає відсутність істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +24…+26° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 14 травня передбачає дощі вдень та вночі. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +16…+18° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 травня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.