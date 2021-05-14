Семенченка обвинувачують в обстрілі “112 каналу” - деталі

https://racurs.ua/ua/n154628-semenchenka-obvynuvachuut-v-obstrili-112-kanalu-detali.html

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Семена Семенченка, колишнього народного депутата, та двох спільників Служба безпеки України та Офіс генпрокурора підозрюють в організації теракту. Йдеться про інцидент з обстрілом «112 каналу», який стався у липні 2019 року.

Теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину Семенченко залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування, — інформують правоохоронні органи 14 травня.

Слідство встановило, що обстріл будівлі телеканалу організував екс-парламентар під час виборчої кампанії до Верховної Ради. Нібито у червні 2019 року Семенченко разом зі спільником провів розвідку біля будівлі медіа й обрав оптимальний спосіб вчинення теракту. Згодом відбулася передача грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для реалізації злочину.

За задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього вибухівку і припаркувати біля будівлі телеканалу. Потім, у визначений час, мала відбутися детонація. Проте з метою приховування осіб-виконавців організатори від першочергового плану відмовилися і вирішили здійснити обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва відправив Семенченка під варту до 26 травня. 25 березня йому вручили повідомлення про підозру у створенні незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії».