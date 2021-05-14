Американка випадково знищила виграшний лотерейний білет на 26 млн доларів

Жителька Каліфорнії знищила виграшний лотерейний білет, фото: California Lottery

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У штаті Каліфорнія (США) місцева жителька стверджує, що випадково під час прання знищила виграшний лотерейний білет на суму 26 млн доларів, який вона придбала в магазині в передмісті Лос-Анджелеса Норуолку в листопаді 2020 року.

Сам розіграш відбувся 14 листопада і 13 травня цього року завершувалися 180 днів, які надаються для отримання виграшу. 12 травня до магазину в Норуолку прийшла жінка, яка заявила, що є власницею призового квитка, але він повністю розсипався, коли випадково залишився в речах для прання, повідомляє BBC.

Зазначається, що момент купівлі нею квитка потрапив на запис камер відеоспостереження магазину. Водночас представники лотереї заявили ЗМІ, що цього відеозапису буде недостатньо, щоб підтвердити заяву жінки, і потрібен «переконливий істотний доказ того, що квиток у неї був».

Однак копія відео передана організаторам лотереї і продовжує вивчатися.

Водночас продавець, у якого придбали виграшний квиток, вже отримав винагороду в 130 тис. дол., як це передбачає стандартна процедура лотереї.

Якщо переможця не визначать, суму виграшу розподілять між державними школами Каліфорнії.

Джерело: BBC