Переселенцы могут получить ипотеку по льготным условиям

https://racurs.ua/n154631-pereselency-mogut-poluchit-ipoteku-po-lgotnym-usloviyam.html

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Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления утвердил Кабинет министров в постановлении № 451 от 28 апреля.

Ранее Германия предоставила грант в размере 25,5 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных украинцев. Кредит можно будет получить на срок до 20 лет, но не более, чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

Граничная сумма кредита не может превышать сумму, полученную путем умножения нормативной площади жилья на граничную стоимость 1 кв. м, определенную Минфином.

При этом нормативная площадь составит 21 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Переселенцы сами выберут себе квартиры или дома. Если площадь будет превышать нормативную или стоимость жилья будет выше, то заемщикам придется доплатить разницу со своего кармана.

Процентная ставка по таким кредитам составит 3% годовых.

В день заключения кредитного договора, заемщику нужно будет внести на свой текущий счет деньги в размере не менее 6% стоимости жилья и разницу в цене, если она будет.

Кредит предоставляется при условии:

отсутствия у заемщика или членов его семьи жилой площади, кроме как на временно оккупированных территориях;

подтверждении заемщиком своей платежеспособности;

предоставления соглашения на сбор и использование персональных данных;

внесении взноса в размере 6% от стоимости квартиры.



Подать заявку на получение кредита можно с помощью приложения «Дія».

Для обеспечения кредита, заемщик будет обязан заключить договор ипотеки и застраховать жилье и свою жизнь.