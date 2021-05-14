Как будут оповещать население о ЧП, рассказал СНБО

https://racurs.ua/n154635-kak-budut-opoveschat-naselenie-o-chp-rasskazalo-snbo.html

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Как будут оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях, рассказали по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны 14 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров и руководитель Госспецсвязи Валентин Петров.

В пятницу СНБО приняло решение о создании системы цифровой телесети «Мультиплекс», которая сможет не только транслировать телеканалы на 95% территории Украины (в том числе покрывать и приграничные районы с РФ), но оповещать население о чрезвычайных ситуациях.

По словам вице-премьера Федорова, благодаря новой телесети украинцы из самых отдаленных регионов страны смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.

Люди, которые живут на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинское телевидение. В прошлом году произошло кодирование цифрового телевидения. И для того, чтобы смотреть ТВ, нужно было купить тюнер и оформить абонплату. Поэтому на заседании СНБО было решено внедрить национальную цифровую сеть «Мультиплекс» МХ-7, которая позволит смотреть 12 каналов, — рассказал Федоров.

Проект «Мультиплекс» будет реализован путем получения кредита под государственные гарантии в размере 490 млн грн. Он предоставит доступ минимум к 12 цифровых телеканалов всем украинцев и будет работать в полосе частот метрового диапазона 174−230 мегагерц.

Коммерческие каналы будут допущены к трансляции на основании конкурса, который проведет Нацсовет по телерадиовещанию. Государственные каналы будут транслироваться без конкурса.

В рамках построения системы «Мультиплекс» состоится создание системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало, — отметил Федоров.

Напомним, 13 мая президент Владимир Зеленский открыл Центр кибербезопасности UA-30, цель которого — мониторить все реестры в Украине и «защищать персональные данные».