Два министра Шмыгаля подали в отставку - нардеп

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Два министра, которые входят в состав Кабинета министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля в пятницу, 14 мая, написали заявления об отставке. Речь идет о министре экономики Игоре Петрашко и главе Министерства инфраструктуры Владиславе Криклии.

Об этом в Телеграм сообщили парламентарий от «Слуги народа» Юлия Гришина и представитель «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

В понедельник в 19.00 состоится заседание фракции. Рассмотрим кадровые вопросы. В парламент поступили заявления об увольнении по собственному желанию министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, — отметила Гришина.

Нардеп-«слуга» добавила, что Верховная Рада рассмотрит отставку представителей правительства Шмыгаля, скорее всего, во вторник на внеочередном заседании.

Эту информацию подтвердил в Телеграм нардеп Гончаренко.

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний также подтвердила, что в парламент 14 мая поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и министра инфраструктуры.

Кандидатуры на замену Петрашко и Криклию политсила Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует искать в понедельник вечером, 17 мая.