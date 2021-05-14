Зеленський - За Порошенка на держдачах осіли Табачник, Богатирьова і Піскун

https://racurs.ua/ua/n154638-zelenskyy-za-poroshenka-na-derjdachah-osily-tabachnyk-bogatyrova-i-piskun.html

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Президент Володимир Зеленський звинуватив свого попередника Петра Порошенка у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи».

Глава держави під час сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки та оборони доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій на території вказаних населених пунктів, а також скласти повний перелік осіб, які там нині мешкають.

Загалом йдеться про майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач, — вказано у заяві Зеленського, оприлюдненій після засідання РНБО.

За його словами, наприкінці 2014 року за часів Порошенка уряд скасував перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання.

На перший погляд виглядає непогано. Насправді ж, це легалізувало перебування на цих землях і резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище, наприклад екс-генпрокурор Святослав Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад екс-міністр освіти Дмитро Табачник, і екс-міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, віце-прем'єр часів Порошенка Геннадій Зубко і навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн, — зазначив Зеленський.

Він додав, що низка інших осіб мали договори на користування будівлями, робили там ремонти й отримували 50%-ве відшкодування витрат й могли за символічну плату там проживати.

Тому, за словами президента, він вимагає провести аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці з метою подальшого «великого переселення цих народів».