Степанова «подали» у відставку

Степанов подав у відставку

https://racurs.ua/ua/n154639-stepanov-podav-u-vidstavku.html

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Максима Степанова, міністра охорони здоров’я, 14 травня відправляють у відставку. Цю інформацію офіційно підтвердила речниця спікера Верховної Ради Ольга Туній.

Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, — написала Туній у Фейсбук.

Раніше сьогодні двоє міністрів уряду під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля також написали заяви про відставку. Йдеться про міністра економіки Ігора Петрашка та очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія.

Відставку Степанова неодноразово пророкували політики через провал кампанії по вакцинації населення проти коронавірусу, а також проблеми з боротьбою проти COVID-19.

2 квітня стало відомо, що у парламенті почали збирати підписи для відставки Степанова. А 26 квітня повідомлялося, що вже було зібрано 226 підписів.

В оточенні президента Володимира Зеленського погоджуються, що відставка Степанова — це питання часу. Глава держави незадоволений, що Степанов не зумів виконати багато обіцянок.

Раніше джерела в керівництві фракції «Слуга народу» заявляли, що вже є ймовірний наступник Степанова. Ця особа на посаді глави МОЗ не хотіла би працювати в статусі лише в. о. міністра. Ім’я цього кандидата поки не розкривають.