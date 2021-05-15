Ляшко відреагував на можливість зайняти крісло Степанова

Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154661-lyashko-vidreaguvav-na-mojlyvist-zaynyaty-krislo-stepanova.html

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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар країни, відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення очільником Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Він наголосив, що пропрацював заступником уже трьох міністрів, і кожного разу виникали такі питання. Про це Ляшко заявив під час зустрічі з журналістами.

Головний санітарний лікар вважає, що наразі некоректно з його боку коментувати інформацію щодо його призначення замість Максима Степанова.

Дивіться, я на посаді заступника вже при третьому міністрі. І кожен раз при зміні хтось комусь щось пропонує та обговорює, тому питання… Некоректно зараз із мого боку коментувати якісь певні речі, — заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова 14 травня відправили у відставку. Відставку Степанова неодноразово пророкували політики через провал кампанії по вакцинації населення проти коронавірусу, а також проблеми з боротьбою проти COVID-19. 2 квітня стало відомо, що в парламенті почали збирати підписи для відставки Степанова. А 26 квітня повідомлялося, що вже було зібрано 226 підписів.