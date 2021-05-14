Ізраїль та Палестина. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154590-izrayil-zasypaie-raketamy-sektor-gazy-prygolomshlyvi-foto.html

Ракурс

Ізраїль та Палестина з новою силою обмінюються обстрілами. Відтепер армія Ізраїлю застосовує не лише авіацію, а й танки, артилерію та військові кораблі.

У відповідь радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, яке контролює територію сектора Гази, випустило по території Ізраїлю десятки ракет. Про це пише BBC.





Повідомляється, що армія Ізраїлю повідомила, що її підрозділи ведуть військову операцію на території сектора Газа, що підконтрольний ХАМАСу. Армія країни поки не вдавалася до наземного вторгнення, але ізраїльські військові відкрили вогонь по цілях на півночі сектора.





У відповідь ХАМАС почав обстрілювати ракетами територію Ізраїлю — від обстрілів постраждали такі міста, як Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева і Явне. Більшість ракет, які випускають із сектора Газа, перехоплює ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол».



Як відомо, починаючи з понеділка, Ізраїль та ісламістське угруповання ХАМАС обмінюються ударами. З палестинської сторони вбиті вже понад 100 людей, а від ракетних обстрілів ХАМАСу померли сім жителів Ізраїлю. Ізраїльська армія повідомила, що завдала по сектору Газа понад 600 ударів, тоді як із території сектора Газа було запущено понад 1 тис. 700 ракет.





Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військова операція триватиме доти, поки не буде відновлений спокій та безпека Ізраїлю. Натомість військовий речник ХАМАСу відповів, що угруповання готове навчити Ізраїль «суворим урокам», якщо він вирішить вдатися до наземного вторгнення. В ізраїльських районах, де живуть араби, почалися погроми та заворушення. Заарештовано понад 400 людей, внутрішні сили безпеки також посилили.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армія оборони Ізраїлю оголосила про призов 7 тис. резервістів, які повинні прибути на територію військових баз у повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов’язаний із проведенням Ізраїлем антитерористичної операції «Страж стін» у секторі Гази.

Джерело: BBC