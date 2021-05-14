Бійка в прямому ефірі — екс-нардеп Порошенка поставив синяка «слузі», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154589-biyka-v-pryamomu-efiri-eks-nardep-poroshenka-postavyv-synyaka-sluzi-video.html

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Бійка між політиками сталася в прямому ефірі телеканалу «ПравдаТут». Увечері 13 травня колишній народний депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенко» Олег Барна відзначився радикальними діями стосовно нардепа, колишнього заступника керівника фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука.

Барна влаштував бійку в прямому ефірі програми «Політики без правил». Пристрасті спалахнули і вийшли з під контролю, коли зайшла розмова про ринок землі.

Барна накинувся Соломчука, оскільки той постійно вставляв ремарки в спіч Барни. Екс-нардеп БПП колись намагався винести з трибуни Ради Арсена Яценюка. Соломчук отримав від Барни зауваження: «Не поводьтеся, наче бидло зелене».

«Слуга» також пригадав Барні той самий знаменитий епізод з виносом Яценюка, після чого власне і спалахнула бійка.

Барна повалив Соломчука на диван і кілька разів ударив. Після чого у «слуги народу» під оком з’явився великий синець.

Бійку вдалося припинити ведучим, а учасників ток-шоу розсадили у різні кути студії.