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Драка в прямом эфире — экс-нардеп Порошенко поставил синяка «слуге», скриншот видео

Драка в прямом эфире — экс-нардеп Порошенко поставил синяка «слуге» (ВИДЕО)

14 мая 2021, 10:03
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Драка между политиками произошла в прямом эфире телеканала «ПравдаТут». Вечером 13 мая бывший народный депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна отличился радикальными действиями в отношении нардепа, бывшего заместителя руководителя фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука.

Барна устроил драку в прямом эфире программы «Политика без правил». Страсти вспыхнули и вышли из-под контроля, когда зашел разговор о рынке земли.

Барна набросился на Соломчука, поскольку тот постоянно вставлял ремарки в его спич. Экс-нардеп БПП когда-то пытался вынести с трибуны Рады Арсения Яценюка. Соломчук получил от Барны замечание: «Не ведите себя как быдло зеленое».

«Слуга» припомнил Барне тот самый знаменитый эпизод с выносом Яценюка, после чего собственно и вспыхнула драка.

Драка в прямом эфире — экс-нардеп Порошенко поставил синяка «слуге», скриншот видео

Барная повалил Соломчука на диван и несколько раз ударил. После чего у «слуги народа» под глазом появился большой синяк.


Драку удалось прекратить ведущим, а участников ток-шоу рассадили в разные углы студии.

Источник: Ракурс


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